«Динамо» идет 2-м в таблице с лучшим первым кругом в истории РПЛ, «Сочи» – 3-й

В чемпионате России завершился первый круг.
После 15 туров лидирует в турнирной таблице «Зенит», набравший 33 очка. На второй строчке расположилось «Динамо», у которого 29 баллов.
Стоит отметить, что бело-голубые под руководством Сандро Шварца провели свой лучший первый круг в истории РПЛ. До этого лучшим результатом бело-голубых были 27 очков в прошлом сезоне и в 2008 году.
На третьей позиции идет «Сочи» (27 очков), на четвертой – «Локомотив» (25), на пятой – «Краснодар» (24), на шестой – ЦСКА (24).
«Спартак», набравший 19 баллов, занимает 10-е место.