Крауч о «Ливерпуле» против ПСВ: «В обороне все было ужасно, они не давали отпор. Салах виноват, но не думаю, что кто-то в команде играет хорошо сейчас»

Питер Крауч: в обороне «Ливерпуля» все было ужасно против ПСВ.

Экс-форвард «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал команду за игру против ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

«В обороне все было ужасно. Это было совсем на них не похоже. Они не боролись с соперником, не давали отпор. Салах виноват в этом, но я не думаю, что сейчас есть хоть кто-то в футболке «Ливерпуля », кто может поднять руку и сказать, что играет хорошо. Настоящее разочарование для всех болельщиков «Ливерпуля».

Я видел интервью Кертиса Джонса , где он сказал , что сейчас самый тяжелый период в его карьере в клубе. Можно проиграть пару матчей, это достаточно плохо. Но проиграть им таким образом… Я помню, как играл с ПСВ , и это достойная команда, но «Ливерпуль» должен был пройти их.

Такие вещи могут случаться, но это происходит слишком часто, и очевидно, что проблема глубоко укоренилась», – сказал Крауч в интервью Paddy Power.