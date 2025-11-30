Крауч о «Ливерпуле» против ПСВ: «В обороне все было ужасно, они не давали отпор. Салах виноват, но не думаю, что кто-то в команде играет хорошо сейчас»
Экс-форвард «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал команду за игру против ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.
«В обороне все было ужасно. Это было совсем на них не похоже. Они не боролись с соперником, не давали отпор. Салах виноват в этом, но я не думаю, что сейчас есть хоть кто-то в футболке «Ливерпуля», кто может поднять руку и сказать, что играет хорошо. Настоящее разочарование для всех болельщиков «Ливерпуля».
Я видел интервью Кертиса Джонса, где он сказал, что сейчас самый тяжелый период в его карьере в клубе. Можно проиграть пару матчей, это достаточно плохо. Но проиграть им таким образом… Я помню, как играл с ПСВ, и это достойная команда, но «Ливерпуль» должен был пройти их.
Такие вещи могут случаться, но это происходит слишком часто, и очевидно, что проблема глубоко укоренилась», – сказал Крауч в интервью Paddy Power.