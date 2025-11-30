  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Крауч о «Ливерпуле» против ПСВ: «В обороне все было ужасно, они не давали отпор. Салах виноват, но не думаю, что кто-то в команде играет хорошо сейчас»
1

Крауч о «Ливерпуле» против ПСВ: «В обороне все было ужасно, они не давали отпор. Салах виноват, но не думаю, что кто-то в команде играет хорошо сейчас»

Питер Крауч: в обороне «Ливерпуля» все было ужасно против ПСВ.

Экс-форвард «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал команду за игру против ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

«В обороне все было ужасно. Это было совсем на них не похоже. Они не боролись с соперником, не давали отпор. Салах виноват в этом, но я не думаю, что сейчас есть хоть кто-то в футболке «Ливерпуля», кто может поднять руку и сказать, что играет хорошо. Настоящее разочарование для всех болельщиков «Ливерпуля».

Я видел интервью Кертиса Джонса, где он сказал, что сейчас самый тяжелый период в его карьере в клубе. Можно проиграть пару матчей, это достаточно плохо. Но проиграть им таким образом… Я помню, как играл с ПСВ, и это достойная команда, но «Ливерпуль» должен был пройти их.

Такие вещи могут случаться, но это происходит слишком часто, и очевидно, что проблема глубоко укоренилась», – сказал Крауч в интервью Paddy Power.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25372 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoПСВ
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoКертис Джонс
logoПитер Крауч
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Мерсон: «Дайте Слоту время, нельзя выигрывать АПЛ каждый год. Но «Ливерпуль» больше не прессингует высоко. Один из голов ПСВ – кто-то пробежал мимо Салаха, а тот пошел пешком назад»
28 ноября, 18:22
Джеррард после 1:4 с ПСВ: «Керкез терял позицию большую часть матча, это преступление. «Ливерпулю» нужны сильные игроки на поле, Салаха задействовал бы любой тренер»
27 ноября, 10:54
Кертис Джонс: «Ливерпуль» в дерьме. Давно не видел такого периода у клуба. Мы должны показать, почему нас называют лучшей командой в мире»
27 ноября, 02:30
«Ливерпуль» пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд впервые с 1992 года
26 ноября, 21:59
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
16 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
46 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
46 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
46 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
47 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
4 минуты назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
16 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
31 минуту назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
43 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
46 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
51 минуту назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35