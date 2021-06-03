КХЛ. «Автомобилист» примет «Магнитку», ЦСКА против СКА, «Сибирь» в гостях у минского «Динамо»

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» сыграет с «Магниткой», минское «Динамо» примет «Сибирь», ЦСКА будет противостоять СКА.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 21 ноября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.