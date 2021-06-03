КХЛ. «Автомобилист» примет «Магнитку», ЦСКА против СКА, «Сибирь» в гостях у минского «Динамо»

Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Нефтехимик СКА Трактор Автомобилист результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Адмирал Сочи Хоккей

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» сыграет с «Магниткой», минское «Динамо» примет «Сибирь», ЦСКА будет противостоять СКА

КХЛ

Регулярный чемпионат

Трактор – Адмирал
Дата проведения
21 ноября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
21 ноября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Динамо Рига
Дата проведения
21 ноября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Локомотив
Дата проведения
21 ноября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Сибирь
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – СКА
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные