Мама фигуристки Скопцовой: «Об этом уже все говорят: на Олимпиаде будет замена на произвольный танец, и Дэвис – олимпийская в команде»

Наталья Скопцова, мама российской фигуристки , высказалась об оценках и на Кубке Варшавы.

Дэвис и Смолкин в Польше победили с результатом 199,90 балла. Они установили личные рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ.

«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты (Кацалапова) спина и все такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – написала Скопцова-старшая в инстаграме.

Анастасия Скопцова выступает с Кириллом Алешиным, они являются бронзовыми призерами чемпионата России-2021 в танцах на льду.

Дэвис и Смолкин проводят первый сезон на взрослом уровне.

В командном турнире на Олимпиаде можно сделать две замены на четыре дисциплины.

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы