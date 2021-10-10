Мама фигуристки Скопцовой: «Об этом уже все говорят: на Олимпиаде будет замена на произвольный танец, и Дэвис – олимпийская в команде»

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Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, высказалась об оценках Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Кубке Варшавы.

Дэвис и Смолкин в Польше победили с результатом 199,90 балла. Они установили личные рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ. 

«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты (Кацалапова) спина и все такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – написала Скопцова-старшая в инстаграме. 

Анастасия Скопцова выступает с Кириллом Алешиным, они являются бронзовыми призерами чемпионата России-2021 в танцах на льду. 

Дэвис и Смолкин проводят первый сезон на взрослом уровне. 

В командном турнире на Олимпиаде можно сделать две замены на четыре дисциплины.

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