Карпин о своем тренерском уровне: «Обыкновенный, ничего сверхъестественного. Такой же, как был у игрока»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о своей квалификации.

– Давайте поговорим про уровень. Журналист Sports.ru Александр Головин написал огромную статью о том, что вы средний тренер. Там много аргументов: нет трофеев, не меняется, в сборной то же самое, что и в «Спартаке», рефлексирует. Как вы сами себя оцениваете?

– Так же, какой я был игрок. Обыкновенный, ничего сверхъестественного. И что?

– Если вы так себя оцениваете, почему именно вас выбрали главным тренером?

– Не ко мне вопрос, наверное. Может, не было никого больше, – сказал Карпин.

Проблема Карпина не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться

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