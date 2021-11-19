💣 «Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

отправил в отставку главного тренера .

Норвежский специалист работал с командой с декабря 2018 года. За это время «Юнайтед» не выиграли ни одного трофея.

Лучший результат «МЮ» в при Сульшере – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу».

В 12 матчах нынешнего сезона Премьер-лиги манкунианцы набрали 17 очков и сейчас занимают 7-е место. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в чемпионате, в субботу было поражение от «Уотфорда» (1:4).

Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после увольнения.

Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя

Кто увольняет Сульшера? Иерархия «МЮ»