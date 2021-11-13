Агаларов забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и опережает Дзюбу на 3 мяча в списке бомбардиров

«Уфа» на выезде играет вничью с «Ростовом» (2:2, второй тайм) в 15-м туре РПЛ.
На 16-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счет, воспользовавшись передачей от полузащитника Юрия Журавлева. На 57-й минуте Гамид реализовал пенальти.
Теперь у 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на 3 мяча.
Подробно со статистикой Агаларова можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа» здорово запутала всех на угловом. Игроки «Ростова» просто cтояли и наблюдали 🤷♂️ pic.twitter.com/eWv9IovB5m— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2021
Агаларов! Бомбардирище 💥💥💥— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2021
Сам заработал пенальти – сам забил. Это уже его тринадцатый гол в сезоне 🤯 pic.twitter.com/qN2eaacocj