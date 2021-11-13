Агаларов забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и опережает Дзюбу на 3 мяча в списке бомбардиров

«Уфа» на выезде играет вничью с (2:2, второй тайм) в 15-м туре .

На 16-й минуте нападающий гостей открыл счет, воспользовавшись передачей от полузащитника Юрия Журавлева. На 57-й минуте Гамид реализовал пенальти.

Теперь у 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего на 3 мяча.

Подробно со статистикой Агаларова можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа» здорово запутала всех на угловом. Игроки «Ростова» просто cтояли и наблюдали 🤷‍♂️ pic.twitter.com/eWv9IovB5m — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2021