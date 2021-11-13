Агаларов забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и опережает Дзюбу на 3 мяча в списке бомбардиров

Теги Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Уфа Гамид Агаларов Футбол

«Уфа» на выезде играет вничью с «Ростовом» (2:2, второй тайм) в 15-м туре РПЛ.

На 16-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счет, воспользовавшись передачей от полузащитника Юрия Журавлева. На 57-й минуте Гамид реализовал пенальти.

Теперь у 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на 3 мяча.

Подробно со статистикой Агаларова можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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