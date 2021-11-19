Фукс удален в 1-м матче в старте ЦСКА в РПЛ, он сыграл 27 минут за 453 дня. Форвард «Химок» Адеми не реализовал пенальти

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ЦСКА играет с «Химками» (0:0, первый тайм) в 15-м туре РПЛ.

На 13-й минуте защитник армейцев Бруно Фукс в своей штрафной схватил за руку форварда Кемаля Адеми, помешав тому замкнуть прострел с правого фланга.

Главный арбитр Владислав Безбородов, посмотрев видеоповтор, принял решение удалить на 15-й минуте бразильца, проводившего первую игру в чемпионате в текущем сезоне.

Также в ворота Игоря Акинфеева был назначен пенальти, который сам Адеми реализовать не смог – мяч прошел мимо.

Всего за год и три месяца (453 дня) в ЦСКА Фукс сыграл 3 неполных матча, проведя на поле в сумме 27 минут в двух играх РПЛ и 45 – в Кубке России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Химки». Заболотный играет. Текстовый онлайн тоже есть

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