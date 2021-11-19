Фукс удален в 1-м матче в старте ЦСКА в РПЛ, он сыграл 27 минут за 453 дня. Форвард «Химок» Адеми не реализовал пенальти

ЦСКА играет с «Химками» (0:0, первый тайм) в 15-м туре .

На 13-й минуте защитник армейцев в своей штрафной схватил за руку форварда , помешав тому замкнуть прострел с правого фланга.

Главный арбитр , посмотрев видеоповтор, принял решение удалить на 15-й минуте бразильца, проводившего первую игру в чемпионате в текущем сезоне.

Также в ворота был назначен пенальти, который сам Адеми реализовать не смог – мяч прошел мимо.

Всего за год и три месяца (453 дня) в ЦСКА Фукс сыграл 3 неполных матча, проведя на поле в сумме 27 минут в двух играх РПЛ и 45 – в Кубке России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Химки». Заболотный играет. Текстовый онлайн тоже есть