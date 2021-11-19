Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Мальцев победил в коньковой гонке на 15 км, Большунов – 3-й

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Сегодня в финском Муонио прошли контрольные гонки сборной России по лыжам. Мужчины соревновались на дистанции 15 км свободным стилем. Победу одержал Александр Мальцев.

По итогам контрольных гонок будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.

Отборочные гонки сборной России на Кубок мира

Муонио, Финляндия

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Артем Мальцев – 33.31,6

2. Иван Якимушкин – 6,5

3. Александр Большунов – 10,9

4. Ииво Нисканен (Финляндия) –18,1

5. Антон Тимашов – 32,6

6. Алексей Червоткин – 33,2

7. Денис Филимонов – 34,3

8. Денис Спицов – 37,8

9. Андрей Мельниченко – 39,3

10. Сергей Ардашев – 41,0

11. Сергей Устюгов – 44,7

12. Андрей Ларьков – 47,6

13. Илья Порошкин – 54,7

14. Доминик Буры (Польша) – 57,3

15. Кирилл Киливнюк – 1.01,7

16. Александр Терентьев – 1.06,3

17. Илья Семиков – 1.06,6

18. Иван Горбунов – 1.17,7

19. Егор Казаринов (Беларусь) – 1.24,7

20. Артем Николаев – 1.25,4

21. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.43,5

22. Равиль Валиахметов – 2.05,9

23. Александр Бессмертных – 2.11,7

24. Андрей Собакарев – 2.19,0…

26. Александр Воронов (Беларусь) – 3.07,9…

29. Александр Клуген – 5.48,3

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