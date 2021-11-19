Отборочные гонки сборной России на Кубок мира. Мальцев победил в коньковой гонке на 15 км, Большунов – 3-й

Сегодня в финском Муонио прошли контрольные гонки сборной России по лыжам. Мужчины соревновались на дистанции 15 км свободным стилем. Победу одержал Александр Мальцев.

По итогам контрольных гонок будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.

Отборочные гонки сборной России на Кубок мира

Муонио, Финляндия

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

1. – 33.31,6

2. – 6,5

3. – 10,9

4. Ииво Нисканен (Финляндия) –18,1

5. Антон Тимашов – 32,6

6. – 33,2

7. Денис Филимонов – 34,3

8. – 37,8

9. Андрей Мельниченко – 39,3

10. Сергей Ардашев – 41,0

11. – 44,7

12. – 47,6

13. Илья Порошкин – 54,7

14. Доминик Буры (Польша) – 57,3

15. Кирилл Киливнюк – 1.01,7

16. – 1.06,3

17. Илья Семиков – 1.06,6

18. Иван Горбунов – 1.17,7

19. Егор Казаринов (Беларусь) – 1.24,7

20. Артем Николаев – 1.25,4

21. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.43,5

22. Равиль Валиахметов – 2.05,9

23. Александр Бессмертных – 2.11,7

24. Андрей Собакарев – 2.19,0…

26. Александр Воронов (Беларусь) – 3.07,9…

29. Александр Клуген – 5.48,3