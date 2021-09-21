Форвард «Рубина» Игнатьев не забивает 697 минут в РПЛ. Последний гол с игры был больше 2 лет назад

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев принял участие в матче 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).
22-летний футболист вступил в игру во втором тайме – на 78-й минуте. Он успел получить желтую карточку за отведенное ему тренером Леонидом Слуцким игровое время.
Игнатьев не забивает в РПЛ на протяжении 21 матча – с августа 2020 года. Его сухая серия длится уже 697 минут.
Его последний гол не с пенальти в чемпионате России случился больше двух лет назад – еще за «Краснодар».
Статистику нападающего можно посмотреть здесь.