Форвард «Рубина» Игнатьев не забивает 697 минут в РПЛ. Последний гол с игры был больше 2 лет назад

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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев принял участие в матче 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

22-летний футболист вступил в игру во втором тайме – на 78-й минуте. Он успел получить желтую карточку за отведенное ему тренером Леонидом Слуцким игровое время.

Игнатьев не забивает в РПЛ на протяжении 21 матча – с августа 2020 года. Его сухая серия длится уже 697 минут.

Его последний гол не с пенальти в чемпионате России случился больше двух лет назад – еще за «Краснодар».

Статистику нападающего можно посмотреть здесь.

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