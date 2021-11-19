«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в гостях (2:1). У Слуцкого 2 победы в 3 последних матчах РПЛ

В заключительном матче 15-го тура РПЛ «Сочи» уступил дома «Рубину» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Обе команды доигрывали матч вдесятером – красные карточки получили Оливер Абильгор и Игорь Юрганов.
Казанцы одержали две победы в трех последних матчах чемпионата России. До этого у команды Леонида Слуцкого была серия из пяти игр без побед.
«Сочи» по итогам этого тура пропустил «Динамо» на 2-е место в таблице и завершил первый круг на 3-й позиции.
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Заболотный, Заика (Прохин, 65), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 85), Цаллагов, Бурмистров (Воробьев, 72), Юсупов (Жоаозиньо, 85), Кассьерра (Дуганджич, 85).
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев (Костюков, 46), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Бакаев (Мусаев, 69), Онугха (Игнатьев, 78).