«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в гостях (2:1). У Слуцкого 2 победы в 3 последних матчах РПЛ

В заключительном матче 15-го тура РПЛ уступил дома (1:3).

провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Обе команды доигрывали матч вдесятером – красные карточки получили Оливер Абильгор и Игорь Юрганов.

Казанцы одержали две победы в трех последних матчах чемпионата России. До этого у команды Леонида Слуцкого была серия из пяти игр без побед.

«Сочи» по итогам этого тура пропустил «Динамо» на 2-е место в таблице и завершил первый круг на 3-й позиции.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ