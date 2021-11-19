«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в гостях (2:1). У Слуцкого 2 победы в 3 последних матчах РПЛ

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В заключительном матче 15-го тура РПЛ «Сочи» уступил дома «Рубину» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Обе команды доигрывали матч вдесятером – красные карточки получили Оливер Абильгор и Игорь Юрганов.

Казанцы одержали две победы в трех последних матчах чемпионата России. До этого у команды Леонида Слуцкого была серия из пяти игр без побед.

«Сочи» по итогам этого тура пропустил «Динамо» на 2-е место в таблице и завершил первый круг на 3-й позиции.

Сочи – Рубин 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
21 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Родригао, 1:1 – 31 Абильгор, 1:2 – 81 Дрейер.
СочиЗаболотный, Заика (Прохин, 65), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 85), Цаллагов, Бурмистров (Воробьев, 72), Юсупов (Жоаозиньо, 85), Кассьерра (Дуганджич, 85).
РубинДюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев (Костюков, 46), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Бакаев (Мусаев, 69), Онугха (Игнатьев, 78).
Предупреждения:
Заика (22), Абильгор (24), Зуев (26), Онугха (78), Игнатьев (84).
Удаления:
Юрганов (59), Абильгор (61).

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