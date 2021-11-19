«МЮ»: «Сульшер навсегда останется легендой клуба. Последние недели не должны затмить трехлетнюю работу»

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление касательно увольнения с должности главного тренера.

«Оле навсегда останется легендой «МЮ», и мы с сожалением приняли это трудное решение.

Пускай последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал в течение последних трех лет, чтобы заложить фундамент для долгосрочного успеха.

Оле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем.

Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов.

Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи , – сказано в сообщении клуба.

Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя