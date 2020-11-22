Пеп Гвардиола: «У нас с Моуринью хорошие отношения. Почему между всеми тренерами должно быть соперничество?»

Главный тренер высказался об отношениях с Жозе Моуринью, который работает с .

«Мне точно больше нравятся наши нынешние отношения. Не люблю быть в центре внимания.

Я обожаю свою работу, тренировки, мне не нужны пресс-конференции. Игра говорит сама за себя, но мы обязаны давать комментарии. Для бизнеса, для рекламы, для все остальных это нужно делать.

Я не тот тренер, что любит выходить и говорить что-то плохое о других тренерах или клубах. Я здесь, чтобы говорить о футболе. Именно поэтому я тут, поэтому я стал тренером.

Может, вы и ожидали этого [что противостояние между Гвардиолой и Моуринью усилится после прихода португальца в «Манчестер Юнайтед»]. Но почему между всеми тренерами должно быть соперничество?

Я предпочитаю не вмешиваться в такие дела. У нас с Моуринью хорошие отношения. Мы можем соглашаться или не соглашаться в каких-то вопросах, но это не становится большой проблемой.

Его дело – это «Тоттенхэм», до этого – «Манчестер Юнайтед», мое – «Сити». Мы должны работать со своими командами, с их персоналом. У нас нет времени, чтобы узнавать все о других клубах. Единственная мысль – то, как мы должны играть [против «Тоттенхэма»]», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» сегодня, 13 февраля. Начало матча – в 20:30 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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