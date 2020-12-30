Жозе Моуринью: «Гвардиола позвонил, когда умер мой отец. Я сделал так же, когда не стало его мамы»

Главный тренер рассказал о взаимоотношениях с , который работает в .

«Проблема с нами, тренерами, в том, что нелегко развивать дружбу, потому что мы не видим друг друга. Мы видимся по две минуты до и после матча.

Это сложно, но с Пепом в моей памяти те три года, когда мы работали вместе, виделись каждый день, вместе праздновали трофеи. Мы не плакали, но разочаровались, когда теряли что-то важное. Отличные периоды его жизни. Он как игрок, я как молодой помощник. И это, конечно, я сохраняю в памяти.

После этого у меня могут быть только хорошие чувства к нему. Я из поколения, в котором то, что происходит в матче, остается на поле, и я испытываю только положительные эмоции и уважение.

Бывают моменты в жизни, когда мы ничего не забываем. Одну вещь я не забываю. Когда умер мой отец [в 2017 году] – а [Гвардиола] знал, насколько важен для меня отец, – он позвонил. Кстати, сегодня день рождения моего отца, сегодня ему могло бы исполниться 83 года.

И, конечно, когда умерла его мама [в апреле 2020 года], я ответил тем же. Есть вещи, которых люди не видят, и нам не нужно делиться ими. Я делюсь, потому что теперь у меня есть возможность. У меня остались только хорошие воспоминания о нем с тех пор, как мы работали вместе», – сказал португалец.