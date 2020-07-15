Жозе Моуринью: «Гвардиола и Клопп работают в клубах с невероятными финансовыми возможностями. Им повезло»

Главный тренер высказался о финансовых возможностях и .

«Пеп Гвардиола и – это, конечно, двое из числа лучших тренеров мира и Премьер-лиги. Они попали в клубы, которые хотят выигрывать все. Чтобы этого добиться, нужно иметь топ-игроков на каждой позиции.

Команда – это пазл. Если Пеп в какой-то момент решает, что нужно потратиться на защитников, то они делают это. Юрген почувствовал то же самое с ван Дейком, но этого игрока оказалось недостаточно, потому что они все еще чувствовали нестабильность. Так что они подписали Алиссона.

Вы же понимаете, так это работает с топ-клубами, у которых невероятные финансовые возможности. Они просто делают это. Им повезло, это здорово для них.

Когда я пришел в «Тоттенхэм», руководство было очень открыто и честно со мной. Я не буду пытаться сравнивать мою ситуацию с тем положением, что есть у других клубов, потому что «Тоттенхэм» вел себя очень открыто.

Я понимал, что попаду в иную реальность. Топ-клуб, в этом я ни на секунду не сомневаюсь, но это клуб с иными условиями. Мы не претендуем на победу в турнирах высшего класса, мы не можем решить проблемы с помощью денег.

Клуб приложил все возможные усилия летом, чтобы наш состав стал лучше, и я не жалуюсь. Я просто делаю свою работу лучшим образом. На этом все», – сказал Моуринью.