ЦСКА снова без победы в ЛЕ, «Ахмат» наказали за избиение судьи в Грозном, ЦСКА обыграл «Спартак» в КХЛ и другие новости утра

1. Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) и занимает второе место в квартете.

Нагоняющая тоску статистика: у клубов РПЛ 0 побед в 8 матчах еврокубков в группе в этом сезоне; 4 клуба РПЛ забили 1 гол в четырех матчах на этой неделе; ЦСКА – единственный российский клуб, набравший очки во 2-м туре ЛЧ/ЛЕ; ЦСКА одержал 1 победу в 8 последних матчах Лиги Европы.

Не случайно отрыв России от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА снова сократился, а отставание от Португалии выросло. Скоро нас догонят Нидерланды с Австрией?

2. Избившему судью в Грозном сотруднику «Ахмата» на три года запретили вести футбольную деятельность. Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей, а молодежная команда из Чечни проведет пять домашних матчей без зрителей. «Ахмат» уволил этого сотрудника. Но в нападении принимал участие еще и его отец, советник Кадырова, угрожавший жизни арбитра и его семье. Его не наказали, так как с клубом он формально уже не связан.

3. КДК РФС отменил красную карточку Еременко. Хавбек сможет сыграть со «Спартаком». Карпин приветствует это решение, а Тедеско возмущен. Тренер красно-белых сам пропустит матч с «Ростовом» из-за дисквалификации после 4-й желтой карточки. РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Хашига о судействе в матче «Краснодар» – «Спартак».

4. «Боруссия» считает, что «Зенит» сделал аккредитации фанатам для прохода на стадион на матч Лиги чемпионов. Немцы жалуются в УЕФА. Есть версия, что стюарды в Дортмунде пропустили петербургских болельщиков, не проверив аккредитации. А ловкие парни представились журналистами.

5. В Лиге Европы «Милан» дома разобрался со «Спартой» из Праги (3:0) и не проигрывает 23 матча подряд, забив 2+ гола в 12 играх кряду впервые за 90 лет. «Арсенал» дежурно разгромил «Дандолк» (3:0), «Тоттенхэм» внезапно проиграл «Антверпену» (0:1), «Реал Сосьедад» уступил «Наполи» (0:1), «Лестер» был сильнее АЕК (2:1), «Рома» не одолела софийский ЦСКА (0:0).

6. Дубль Шалунова помог ЦСКА победить «Спартак» (3:2 ОТ) в единственном матче дня КХЛ. Армейцы во второй раз в сезоне обыграли красно-белых.

7. Медведев, Рублев, Тим пробились в 1/4 финала на турнире в Вене, Димитров обыграл Циципаса. Зверев отвергает обвинения в домашнем насилии.

8. Косторная, Трусова, Мозалев, Бойкова и Козловский вошли в предварительный состав участников этапа Кубка России в Казани.

9. «Аризона» отказалась от прав на игрока, издевавшегося над темнокожим инвалидом: «Это не соответствует ценностям клуба». Защитника Митчелла Миллера выбрали на драфте НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

10. ЦСКА победил «Валенсию» (84:75) в 6-м туре Евролиги, «Реал» был сильнее «Баварии» (100:82).

11. Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардина подписала письмо за отставку Александра Лукашенко с поста президента Беларуси. Это же сделали уже более 1000 белорусских спортсменов и тренеров.

12. «Ницца» и Виейра выразили соболезнования в связи с нападением на прихожан церкви в Ницце. Убиты 3 человека.

13. ЧМ-2021 по хоккею могут перенести из Минска в случае серьезной угрозы безопасности. В Латвии есть еще одна подходящая арена.

14. 15-летний форвард Пиняев близок к переходу в «Химки» из «Чертаново» зимой. А как же «Манчестер Юнайтед»? Крыховяк мог перейти в «Зенит» из «Локомотива» летом, у польского хавбека был конфликт с тренером Николичем. А вот «Зенит» не взял экс-футболиста Игоря Денисова на работу тренером академии.

15. Кикнадзе, Газизов, Галицкий, Дюков и Уткин вошли в топ-100 менеджеров российского спорта.

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