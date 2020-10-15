Елена Левченко – о 15 сутках ареста: «Еще раз убедилась, что протестующие Беларуси на правильном пути»

Теги сборная Беларуси жен Елена Левченко Александр Лукашенко Баскетбол

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала, как на ней отразились 15 суток заключения за активное участие в протестных акциях в стране.

«Еще раз убедилась, что мы на правильном пути. Я вижу, насколько жестоки эти люди. Унизить - это их специфика. С Окрестино связано черное пятно, много слез, много боли. Все, что там произошло в дни после выборов – безумие. Сейчас уже там не так издеваются физически, не так избивают, но все, что там происходит, я могу назвать психологическим насилием и моральным давлением. Нарушаются базовые права человека.

Не боюсь ли рассказывать об этом? Если меня захотят преследовать, то все равно это сделают. Мы никак не защищены. Давайте честно, я не нарушала никаких законов и не совершала преступлений. Только сегодня в Беларуси это не важно, словно человеческая жизнь не имеет ценности. Это правовой дефолт, и это единственное, что есть сейчас в Беларуси. Поэтому все, что мы можем делать – говорить правду и то, что мы переживаем. 

Как отношусь к людям, которые молчат? Кажется, они находятся в тюрьме, а мы, наоборот, свободные. Но вначале было возмущение. Хотелось, чтобы спортсмены говорили - особенно именитые. Но зацикливаться на этом нельзя. Это их выбор, нужно двигаться дальше. Нас много. Открытое письмо с требованиями к власти на сегодня подписали уже 998 спортсменов. 

Пока не знаю, когда вернусь из Греции. Но вернуться, конечно, собираюсь. Сейчас для меня главная задача - прийти в оптимальную форму и заиграть», – рассказала Левченко.

«Нас не считают за людей, такого нет даже в Африке». Спортсменов в Беларуси увольняют и запугивают, а лучшую баскетболистку посадили на 15 суток

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья