Елена Левченко – о 15 сутках ареста: «Еще раз убедилась, что протестующие Беларуси на правильном пути»

Белорусская баскетболистка рассказала, как на ней отразились 15 суток заключения за активное участие в протестных акциях в стране.

«Еще раз убедилась, что мы на правильном пути. Я вижу, насколько жестоки эти люди. Унизить - это их специфика. С Окрестино связано черное пятно, много слез, много боли. Все, что там произошло в дни после выборов – безумие. Сейчас уже там не так издеваются физически, не так избивают, но все, что там происходит, я могу назвать психологическим насилием и моральным давлением. Нарушаются базовые права человека.

Не боюсь ли рассказывать об этом? Если меня захотят преследовать, то все равно это сделают. Мы никак не защищены. Давайте честно, я не нарушала никаких законов и не совершала преступлений. Только сегодня в Беларуси это не важно, словно человеческая жизнь не имеет ценности. Это правовой дефолт, и это единственное, что есть сейчас в Беларуси. Поэтому все, что мы можем делать – говорить правду и то, что мы переживаем.

Как отношусь к людям, которые молчат? Кажется, они находятся в тюрьме, а мы, наоборот, свободные. Но вначале было возмущение. Хотелось, чтобы спортсмены говорили - особенно именитые. Но зацикливаться на этом нельзя. Это их выбор, нужно двигаться дальше. Нас много. Открытое письмо с требованиями к власти на сегодня подписали уже 998 спортсменов.

Пока не знаю, когда вернусь из Греции. Но вернуться, конечно, собираюсь. Сейчас для меня главная задача - прийти в оптимальную форму и заиграть», – рассказала Левченко.

«Нас не считают за людей, такого нет даже в Африке». Спортсменов в Беларуси увольняют и запугивают, а лучшую баскетболистку посадили на 15 суток