Тедеско возмущен отменой удаления Еременко (Максим Алланазаров)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен решением КДК РФС об отмене удаления полузащитника «Ростова» Романа Еременко, которое футболист получил в 12-м туре РПЛ, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Доменико Тедеско негодует по поводу отмены красной карточки Роману Еременко. Тренер искренне не понимает, как власти могли принять такое решение.
Тедеско можно понять, Еременко – лидер «Ростова», с ним на поле и без него это две разные команды. Вот прям очень возмущен Тедеско, поверьте», – написал Алланазаров.
Отметим, что сам Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» из-за дисквалификации.