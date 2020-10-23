Тедеско возмущен отменой удаления Еременко (Максим Алланазаров)

Теги Спартак Ростов Роман Еременко премьер-лига Россия КДК РФС Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен решением КДК РФС об отмене удаления полузащитника «Ростова» Романа Еременко, которое футболист получил в 12-м туре РПЛ, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Доменико Тедеско негодует по поводу отмены красной карточки Роману Еременко. Тренер искренне не понимает, как власти могли принять такое решение.

Тедеско можно понять, Еременко – лидер «Ростова», с ним на поле и без него это две разные команды. Вот прям очень возмущен Тедеско, поверьте», – написал Алланазаров.

Отметим, что сам Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» из-за дисквалификации.

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