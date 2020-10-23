Тедеско возмущен отменой удаления Еременко (Максим Алланазаров)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен решением КДК РФС об отмене удаления полузащитника , которое футболист получил в 12-м туре РПЛ, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

« негодует по поводу отмены красной карточки Роману Еременко. Тренер искренне не понимает, как власти могли принять такое решение.

Тедеско можно понять, Еременко – лидер «Ростова», с ним на поле и без него это две разные команды. Вот прям очень возмущен Тедеско, поверьте», – написал Алланазаров.

Отметим, что сам Тедеско не сможет руководить в матче 13-го тура с «Ростовом» из-за дисквалификации.