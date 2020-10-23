«Вставать на колено разрешается, но это вовсе не обязательно». УЕФА об отказе игроков «Краснодара» поддержать акцию BLM

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УЕФА прокомментировал акцию перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» (0:4).

До игры все футболисты «Челси» встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение» – прим. Sports.ru). Из «Краснодара» присоединились лишь два игрока.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Мусаев доволен 75 минутами против «Челси». В них «Краснодар» действительно не заслуживал разгрома, хотя побил антирекорд по владению

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