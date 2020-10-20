Мощный матч «Локо» с «Баварией», спасение «Реала», отставка Бартомеу, наказание Устюгова, Хабиб на вершине рейтинга и другие новости утра

1. «Локомотив» очень достойно сыграл с «Баварией», несмотря на поражение (1:2), превзойдя мюнхенцев по ударам в створ и заслужив комплименты даже от соперников. Зе Луиш организовал гол для Антона Миранчука, но затем пожадничал и загубил убойный момент при счете 1:1. Марко Николич игрой команды остался доволен, после двух матчей «Локо» идет третьим в группе. «Атлетико» после победы над «Зальцбургом» поднялся на вторую позицию.

2. «Реал» спасся в игре с гладбахской «Боруссией», уступая 0:2 к 87-й минуте. Сначала забил Бензема (в 16-м сезоне ЛЧ подряд!), а на 93-й затащил Каземиро. Зидан после игры отметил, что его команда заслуживала большего. Впрочем, «Мадрид» все равно идет последним в группе B, лидирует донецкий «Шахтер».

«Ливерпуль» и «Ман Сити» одержали уверенные победы и в своих группах идут без потерь. «Аталанта» отыгралась с 0:2 в матче с «Аяксом», Алексей Миранчук опять остался в запасе. Остальные результаты дня – здесь.

3. Свершилось: Жозеп Бартомеу подал в отставку. Уже экс-президент заявил, что «Барса» при нем стала «самым уважаемым и любимым клубом», а не уходил он только потому, что просто некому было передать руководство. Скоро выборы нового президента, уже известны фавориты. Ну и похоже, что каталонцы реально обсуждают создание европейской Суперлиги.

4. Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил общий рейтинг UFC и наверняка расскажет об этом на готовящейся встрече с Владимиром Путиным. Впрочем, даже сейчас остаются противники лидерства Хабиба.

5. Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его могут лишить трех олимпийских медалей, в том числе двух золотых. Адвокат биатлониста назвал решение CAS смехотворным и намерен его обжаловать.

6. Криштиану Роналду все же не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов из-за коронавируса.

7. В КХЛ три очка Доуса принесли «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком» (3:2), «Северсталь» обыграла «Спартак» (4:3), одержав четвертую победу в пяти последних матчах.

8. Избивший судью сотрудник «Ахмата» может избежать наказания.

9. Закон о продаже пива на стадионах могут принять в Госдуме в ноябре.

10. Норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений рекомендована в Кодексе многообразия FA.

11. Норвежский судья Том Хаген сделал каминг-аут.

12. Чемпион мира на 100-метровке Кристиан Коулмен дисквалифицирован на два года за пропуск допинг-тестов.

13. Игра от разработчиков «Ведьмака» Cyberpunk 2077 снова перенесена. Теперь – на 10 декабря.

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