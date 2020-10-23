Тедеско пропустит матч с «Ростовом» из-за дисквалификации. Он снова получил 4 желтых карточки

Главный тренер не сможет руководить командой от кромки поля в игре 13-го тура с .

Специалист получил 4-е предупреждение в сезоне во время матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Ранее арбитры показывали Тедеско желтые карточки в играх против тульского «Арсенала» (2:1), ЦСКА (1:3) и «Тамбова» (2:0).

Напомним, что 35-летний тренер в минувшем сезоне уже пропускал матч с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Тедеско вывел «Спартак» на чистое первое и сделал явным претендентом на чемпионство. Он заслужил этот новый контракт

Тедеско – не лидер сезона по тренерским карточкам. В топ-4 – трое из Серии А и Симеоне