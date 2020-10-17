Кикнадзе, Газизов, Галицкий, Дюков и Уткин вошли в топ-100 менеджеров российского спорта («Спорт как бизнес»)

«Спорт как бизнес» представил список из ста ведущих руководителей в сфере спортивного бизнеса и управления спортивными проектами в России.
В категории «Управление профессиональным спортивным клубом» отметились президенты Арташес Арутюнянц («Ростов») и Александр Медведев («Зенит»; на сайте клуба представлен как генеральный директор), генеральные директора Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Спартак»), Василий Кикнадзе («Локомотив»).
В категории «Управление спортивной лигой» присутствуют президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов и основатель «Лиги пятницы» журналист и блогер Василий Уткин.
В категории «Управление спортивной федерацией, ассоциацией, союзом» фигурирует президент РФС Александр Дюков, в категории «Предпринимательство в спортивной индустрии» – президент «Краснодара» Сергей Галицкий.