Кикнадзе, Газизов, Галицкий, Дюков и Уткин вошли в топ-100 менеджеров российского спорта («Спорт как бизнес»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Игорь Ефремов Василий Уткин премьер-лига Россия рейтинги РФС Олимп-ФНЛ Александр Медведев Роман Бабаев Александр Дюков Василий Кикнадзе Краснодар Сергей Галицкий Шамиль Газизов Арташес Арутюнянц Футбол

«Спорт как бизнес» представил список из ста ведущих руководителей в сфере спортивного бизнеса и управления спортивными проектами в России.

В категории «Управление профессиональным спортивным клубом» отметились президенты Арташес Арутюнянц («Ростов») и Александр Медведев («Зенит»; на сайте клуба представлен как генеральный директор), генеральные директора Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов («Спартак»), Василий Кикнадзе («Локомотив»).

В категории «Управление спортивной лигой» присутствуют президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов и основатель «Лиги пятницы» журналист и блогер Василий Уткин.

В категории «Управление спортивной федерацией, ассоциацией, союзом» фигурирует президент РФС Александр Дюков, в категории «Предпринимательство в спортивной индустрии» – президент «Краснодара» Сергей Галицкий.

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