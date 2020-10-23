Отрыв России от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА сократился, отставание от Португалии выросло

Российские клубы неудачно провели свои матчи в еврокубках во 2-м туре, и это отразилось в таблице коэффициентов УЕФА.

Четыре команды из суммарно набрали на неделе лишь 0,167 балла: только сыграл вничью с загребским «Динамо» в , а в Лиге чемпионов случились три поражения – уступил дортмундской «Боруссии» (0:2), «Краснодар» был разгромлен «Челси» (0:4), а проиграл «Баварии» (1:2).

У Португалии в Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Олимпиакос» (2:0), а в Лиге Европы и были сильней «Зари» (2:1) и «Стандарда» (3:0) соответственно.

У Бельгии а этой неделе сыграл вничью с «Лацио» в Лиге чемпионов (1:1), а в Лиге Европы «Антверпен» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), а и «Стандард» уступили «Хоффенхайму» (1:4) и «Бенфике» (0:3) соответственно.

Таким образом, в активе России, занимающей шестое место в таблице коэффициентов , теперь 37,215 балла.

Отставание россиян от находящейся на шестой строчке Португалии выросло с 4,7 до 5,734 балла (всего у ассоциации 42,949 балла), а отрыв от идущей седьмой Бельгии сократился с 3,349 до 2,915 балла. У бельгийцев стало 34,300 балла.

Напомним, что шестая строчка рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

В этом сезоне у России три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что «Краснодар» прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире – чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации.