Геннадий Орлов: «Зенит» уже потерял шансы в Лиге чемпионов. Что с такой игрой можно сделать?»

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Страховка тренера – это положение в турнирной таблице и счет на табло. Во всех остальных случаях он подвержен риску отставки. И Семак, как и все тренеры, находится в такой ситуации.

Что касается матча с «Боруссией», результат был ожидаем. Самое печальное – это то, что нет системы игры. Должно быть так, что, если один-два человека выпадают, система продолжает работать.

Зенитовцы просто выглядели школьниками перед академиками. еще в первом тайме могла забить столько мячей.

Мне было жалко Мостового, которого одного выпустили на место Дзюбы. Он был там как одинокий волк. Это ошибка тренера. Бросить парня на середине реки из лодки, а он плавать не умеет! Мол, выплывет! Ну разве в Лиге чемпионов это позволительно? Парень может сейчас получить психологический удар из-за потери уверенности.

Шансы в , конечно, уже потеряны. Что с такой игрой можно сделать? Впереди «Лацио», тот же бьющийся «Брюгге». Другие команды рассматривают Лигу чемпионов выше, чем чемпионат своей страны, а мы нет. Почему так происходит – вопрос к тренерам.

Вот у «Локомотива» получалось бороться с «Баварией», и оказалось, что Николич лучше подготовил свою команду к немцам», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

«Зенит» запутался, как строить атаки: у Дзюбы ничего не получалось, но и без него не лучше