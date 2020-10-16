ЦСКА поднялся на 2-е место и выбил «Зенит» из зоны ЛЧ, Почеттино может сменить Семака, 900 очков Мозякина, Тихановская за бойкот ЧМ в Минске и другие новости утра

1. ЦСКА разгромил «Арсенал» в заключительном матче тура (5:1) и вскочил на второе место, выбив из зоны Лиги чемпионов «Зенит», который опустился на третью позицию. Шикарный матч выдал Никола Влашич, наконец забил и Федя Чалов, хоть и с пенальти. Акинфеев провел 650-й матч за ЦСКА, правда, отметился глупой ошибкой. В «Арсенале», несмотря на крупный счет, обвинили во всем судей, заявив, что Зайнутдинов в эпизоде с 11-метровым симулировал.

2. «Зенит», по слухам, ведет переговоры с Маурисио Почеттино. В клубе, впрочем, эти разговоры оперативно опровергли. Фабио Капелло уверен, что назначение аргентинца практически неосуществимо, по мнению Андрея Аршавина, кто-то подобными вбросами копает под Сергея Семака.

3. Светлана Тихановская выступила за бойкот чемпионата мира по хоккею в Минске. ИИХФ ответила, что не позволит себя шантажировать.

4. Великий Сергей Мозякин стал первым игроком, набравшим 900 очков в КХЛ. И вряд ли в ближайшие годы кто-то сможет повторить это достижение. Правда, «Магнитка» немного испортила юбилей, упустив в концовке победу в игре с «Торпедо».

5. Якупов забил во втором матче подряд, но это не спасло «Авангард» от поражения в игре со СКА (2:5). «Локомотив» разгромил «Салават» (5:0) и продлил победную серию до 9 матчей, у Паскаля четвертый шатаут в сезоне. Уфимцы проиграли 5 из 7 последних матчей. «Витязь» одержал над «Динамо» самую крупную победу в КХЛ – 5:1. Все результаты дня – здесь.

6. Жозеп Бартомеу не подал в отставку на заседании директоров «Барсы» – говорит, что даже мыслей об этом у него не было. Президент также рассказал, почему не отпустил летом Лео Месси, и заявил о намерении разобраться с работой судей на игре с «Реалом». «Барселона» хочет получить запись переговоров ВАР, никак не дает покоя пенальти на Рамосе.

7. «Милан» трижды выходил вперед в матче с «Ромой», но упустил победу в концовке – 3:3. 39-летний Златан Ибрагимович сделал дубль, «россонери», несмотря на потерю очков, сохраняют лидерство.

8. Слушания дела РУСАДА против WADA в CAS пройдут в смешанном формате: некоторые участники выступят в режиме онлайн.

9. Трансляцию боя Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн человек.

10. Появилось видео показательной программы Алины Загитовой под музыку из «Нотр-Дам де Пари».

11. На турнире ATP в Вене Андрей Рублев вышел во 2-й круг, Денис Шаповалов уступил Юрию Родионову.

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