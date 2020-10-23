Советник Кадырова избил судью в Грозном. Он угрожал жизни арбитра и его семье

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что арбитра на матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) ударил бывший вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

Сейчас он – советник главы Чечни Рамзана Кадырова.

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Сайд-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

Также он вывел на поле своего отца , который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину.

После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК.

Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – сказал Григорьянц.

Ранее Хайдар Аханов рассказал, что его сын, Сайд-Хусейн, был уволен из «Ахмата». Ему на 3 года запретили вести футбольную деятельность. Клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей и обязали провести пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей.

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