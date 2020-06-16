Стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации (Sport24)

Несколько болельщиков «Зенита» попали на закрытый от публики матч с «Боруссией» (0:2) в Дортмунде по вине стюардов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Sport24, что стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион, допустив ошибку и не проверив аккредитации.

Фанаты «Зенита» представились журналистами, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.

Теперь «Боруссия» может получить наказание от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.

также сделал запрос по этой ситуации в «Зенит», но пока не получил ответа.

«Боруссия» считает, что «Зенит» сделал аккредитации фанатам для прохода на стадион. Немецкий клуб обращался в УЕФА.

На одной из фотографий с игры было видно мужчину в футболке с надписью Music Hall (это одна из зенитовских фан-группировок – прим. Sports.ru), он стоял в месте, отведенном для представителей прессы.

На другой фотографии видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью «Северный Бастион» (название еще одной группировки фанатов «Зенита» – прим. Sports.ru).

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