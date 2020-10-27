Устюгов о дисквалификации за допинг: «IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS просто дикость»

Бывший российский биатлонист прокомментировал свою дисквалификацию за использование допинга.

Устюгов лишится золота и бронзы Ванкувера-2010, золота Сочи-2014 и медалей чемпионатов мира.

— Я был крайне удивлен, когда ознакомился с новыми обвинениями . Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать все, что захотят – и все это им сходит с рук.

Может быть в следующий раз они установят столетний срок давности и дисквалифицируют вообще все результаты спортивных соревнований, в которых выиграли русские спортсмены. Срок давности по моему делу составляет 8 лет, а не 10 лет как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD просто дикость.

— Готовы ли идти в федеральный суд Швейцарии, если не удастся выиграть апелляцию CAS?

— Думаю, мы в любом случае пойдем до самого конца и будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами.

Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться. Работа адвокатов, экспертизы – это сотни тысяч долларов. Закончившему карьеру спортсмену в России без такой помощи просто не справиться, не удастся отстоять справедливость, – рассказал Устюгов.

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