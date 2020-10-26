Александр Тихонов: «22 олимпийца в Госдуме не могут принять эффективный закон. А мы продолжим получать позорные дела, ведущие к перераспределению медалей»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал решение антидопинговой панели CAS лишить Евгения Устюгова медалей Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи.

«Сейчас снова зазвучали слова про политический заказ, хотя я думаю, что это далеко от политики.

Мы говорим о сроке давности, но ведь велогонщика Лэнса Армстронга лишили всех его титулов за карьеру, не взирая на то, что прошло более десяти лет со времен некоторых его побед. Мы любим кивать на Америку, говорить «а вот у них».

Не надо кивать на них, давайте решать проблемы в своей стране. Они у себя сами разбираются. Махинации того же Армстронга раскрыло национальное антидопинговое агентство США, а не кто-то извне. А кого из допинговых жуликов так раскрыло наше ?

Был грамотный руководитель Юрий Ганус, который принципиально старался решать все вопросы, реально боролся с допингом и пользовался уважением в международном спортивном сообществе.

Но что сделали наши высшие начальники? Убрали Гануса по надуманному поводу? Так теперь вас надо за это убрать. Хоть кто-то внятно ответит за тот позор нашей страны, при котором с допингом не борются, а все валят на политический заговор против России.

Я обращаюсь к президенту страны. Когда-то будет этот вопрос решен. В Госдуме сидят 22 олимпийца, но принять действующий, рабочий и эффективный закон не могут. А потому мы будем продолжать получать новые позорные дела, ведущие к перераспределению медалей», – написал Тихонов.

Похоже, Устюгов подставил весь наш биатлон: минус три медали Олимпиад, пострадают Шипулин, Черезов, Чудов