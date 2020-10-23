Кристиан Вьери: «Месси – Гарри Поттер от футбола. Когда он закончит, я выкину телевизор»

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Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери выразил восхищение игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

«Барселона» была великолепна. Они могли легко забить шесть-семь голов, сыграли фантастически.

Месси – волшебник, Гарри Поттер от футбола. Когда он перестанет играть, я выкину телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix, вот и все. Потому что когда Месси закончит, смотреть будет не на что.

Та «Барселона», что видел я и все остальные, просто невероятна. Когда у тебя такая десятка, это просто сумасшествие», – заявил Вьери в эфире CBS Sports.

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