Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»

Тренер Беларуси: 2:2 с Данией – большое достижение.

Тренер сборной Беларуси Карлос Алос оценил ничью с Данией (2:2) в отборе ЧМ-2026.

«Я придаю этому матчу большое значение, и он очень важен. В первой встрече мы проиграли Дании 0:6, но не только это стало причиной хорошего результата сегодня.

Я их очень хорошо знаю. По моему мнению, Дания входит в топ-5 команд мира, поэтому, учитывая все, что мы прошли на долгом пути и текущую ситуацию, могу только поздравить своих игроков. Мы не прошли квалификацию, но лично для меня этот результат — большое достижение», — сказал Алос в эфире Sport TV2.

– Я говорил раньше, что нам необходимо было доказать после первой игры с ними, что разница между командами не настолько велика. С моей точки зрения, наша команда растет, и этот процесс начался не сегодня и не вчера, а продолжается уже длительное время.

Стоит признать, что у нас были провальные игры — с Грецией, первый матч с Данией, но сегодня команда сыграла достойно. Как и в прошлой игре со Шотландией, хотя мы проиграли, я считаю, что того поражения мы не заслуживали. Последние два матча мы провели очень хорошо.

— Верна ли мысль, что сборной Беларуси удаются игры, когда на нее ничего не давит?

— Я не считаю, что дело в давлении. Сегодня ребята показали тот уровень, на котором мы действительно находимся, — добавил Алос.

