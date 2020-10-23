4 клуба РПЛ забили 1 гол в четырех матчах еврокубков на этой неделе

ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) во 2-м туре группового этапа .

Таким образом, лишь одна российская команда смогла отметиться забитым мячом в еврокубковом матче на этой неделе: забил «Баварии» (1:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Голами, помимо ЦСКА, не отметились «Зенит», проигравший «Боруссии» (0:2), и , уступивший «Челси» (0:4).

В следующем туре еврокубков сыграет с «Фейеноордом», – с «Лацио», «Локомотив» – с «Атлетико», а «Краснодар» – с «Севильей».