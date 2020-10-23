4 клуба РПЛ забили 1 гол в четырех матчах еврокубков на этой неделе

ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
Таким образом, лишь одна российская команда смогла отметиться забитым мячом в еврокубковом матче на этой неделе: «Локомотив» забил «Баварии» (1:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
Голами, помимо ЦСКА, не отметились «Зенит», проигравший «Боруссии» (0:2), и «Краснодар», уступивший «Челси» (0:4).
В следующем туре еврокубков ЦСКА сыграет с «Фейеноордом», «Зенит» – с «Лацио», «Локомотив» – с «Атлетико», а «Краснодар» – с «Севильей».