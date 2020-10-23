Карпин об отмене удаления Еременко: «Не тянуло даже на желтую. Сразу сказал, что это фол по неосторожности»

Главный тренер высказался об отмененной красной карточке полузащитника , которую футболист получил в матче 12-го тура с «Химками» (0:2).

«Конечно, приветствую вердикт КДК, ведь еще сразу после игры с «Химками» сказал, что максимум, что сделал Роман – это фол по неосторожности, никак не тянувший на желтую и, тем более, красную карточку.

Хорошо, что Еременко сможет помочь нам против красно-белых, жалко только, что матч предыдущего тура не довел до конца, а вот этого уже не вернешь», – сказал Карпин.

На 70-й минуте Еременко был удален за удар хавбека подмосковной команды Илью Кухарчука шипами в область паха. Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение судьи об удалении ошибочным. Футболист сможет сыграть со «Спартаком» в 13-м туре.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»