«Аризона» отказалась от прав на игрока, издевавшегося над инвалидом: «Это не соответствует ценностям клуба»

объявила об отказе от прав на защитника Митчелла Миллера, выбранного на драфте НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

«Мы решили отказаться от прав на Митчелла Миллера. Решение вступает в силу незамедлительно.

Перед выбором Митчелла на драфте мы были в курсе об инциденте, имевшем место в 2016 году. Мы не одобряем такое поведение, но посчитали, что сможем поработать с Митчеллом, чтобы он стал более ответственным за свои поступки, чтобы предоставить ему возможность стать лидером движения против агрессии и расизма.

Затем мы больше выяснили насчет дела в целом и, что более важно, насчет того, какой эффект оно произвело на пострадавших. То, что мы узнали, не соответствует базовым ценностям нашего клуба. В связи с этим мы приняли решение отказаться от прав.

От лица всего клуба я бы хотел принести извинения Айзейе и семье Мейер-Кротерс. Мы работаем над созданием образцовой организации и должны поступить правильно по отношению к семье, нашим фанатам и нашим партнерам.

Мистер Миллер теперь свободный агент и может следовать за своей мечтой стать игроком НХЛ в другом месте», – сказал исполнительный директор клуба Хавьер Гутьеррес.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 33 (8+25) очка в 44 матчах в USHL.

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