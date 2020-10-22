У клубов РПЛ 0 побед в 8 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

ЦСКА сыграл вничью с загребским (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Ни один из российских клубов еще не сумел победить в еврокубковых матчах этого сезона на групповом этапе.

В 1-й игре Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1).

«Зенит», выступающий в Лиге чемпионов, потерпел два поражения – от «Брюгге» (1:2) и «Боруссии» (0:2), сыграл вничью с «Ред Буллом» (2:2) и уступил «Баварии» (1:2), а поделил очки с «Ренном» (1:1) и разгромно проиграл «Челси» (0:4).

В следующем туре еврокубков ЦСКА сыграет с «Фейеноордом», – с «Лацио», «Локомотив» – с «Атлетико», а «Краснодар» – с «Севильей».