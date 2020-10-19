«Ницца» и Виейра выразили соболезнования в связи с нападением на прихожан церкви в Ницце

и главный тренер команды выразили свои соболезнования в связи с убийством трех человек в церкви Ниццы.

«Ницца» шокирована и напугана после новости об атаке этим утром в центре Ниццы. Все наши мысли с жертвами и их семьями», – говорится в сообщении клуба.

«Мои мысли с жертвами, их родственниками и семьями. Нужно оставаться едиными и проявить солидарность перед лицом террора», – написал Виейра в твиттере.

В сегодняшнем матче Лиги Европы с «Хапоэлем» Беер-Шева игроки «Ниццы» выйдут с траурными повязками, сообщает RMC Sport. Также перед игрой пройдет минута молчания.

Сегодня утром на прихожан церкви в Ницце было совершено нападение. Убито 3 человека, одна из них, пожилая женщина, была найдена у купели со святой водой, практически обезглавленная.

Преступник был задержан. Мужчина в возрасте около 30 лет по имени Браим говорил с полицейскими на арабском языке. На данный момент мотивы преступления неизвестны.