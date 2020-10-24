Колби Ковингтон: «Хабиб побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Он никогда не будет драться в весе настоящих мужчин»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон объяснил, почему чемпион легкого дивизиона дерется не в своем весе.

«Он не хотел драться с бойцами своего размера. Каждый знает, что между боями он весит около 86 кг, да он больше меня. Но я – настоящий мужчина, который дерется в своей весовой. Я готов драться с соперником любого размера. А Хабиб хочет бить только карликов.

Круто, Хабиб, ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но он никогда не будет драться в весе настоящих мужчин. Он знает, кто дерется в полусреднем весе, и тут у него нет ни шанса сохранить свой непобежденный рекорд», – заявил Ковингтон.

Хабиб – лидер общего рейтинга UFC. И это абсолютно заслуженно: он должен был его возглавить еще год назад

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