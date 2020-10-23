Избившему судью в Грозном сотруднику «Ахмата» на 3 года запретили вести футбольную деятельность. Клуб оштрафован

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КДК РФС вынес вердикт по делу о нападении на судью Богдана Головко в матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0).

Молодежная команда «Ахмата» проведет пять домашних матчей без зрителей. Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей.

Сотруднику службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейну Алханову, избившему судью, запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года.

Также РФС рекомендовала РПЛ «обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания».

«Ахмат» после случившегося принес Головко извинения и пообещал провести внутреннее расследование.

В Грозном избили судью прямо на поле: били в пах и по ногам после матча с молодежкой «Спартака». «Ахмат» отрицает и извиняется

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