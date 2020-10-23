РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Хашига о судействе в матче «Краснодар» – «Спартак»

РФС попросил комитет по этике оценить слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча со «Спартаком» (1:3).

«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», – заявили в службе коммуникаций союза.

Генеральный директор «Краснодара» выступил с резким заявлением по следам матча. В частности, в нем было сказано, что арбитры оценивали эпизоды этой игры предвзято, а судья был назван «непотопляемым».

Безбородов был главным судьей игры, Левников отвечал за ВАР. Они не были назначены на 13-й тур РПЛ.

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