РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Хашига о судействе в матче «Краснодар» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Владислав Безбородов Краснодар Владимир Хашиг Комитет по этике Футбол

РФС попросил комитет по этике оценить слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», – заявили в службе коммуникаций союза.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с резким заявлением по следам матча. В частности, в нем было сказано, что арбитры оценивали эпизоды этой игры предвзято, а судья Владислав Безбородов был назван «непотопляемым».

Безбородов был главным судьей игры, Левников отвечал за ВАР. Они не были назначены на 13-й тур РПЛ.

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