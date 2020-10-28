ЧМ-2021 могут перенести из Минска в случае серьезной угрозы безопасности. В Латвии есть еще одна подходящая арена

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.

«В уставе ИИХФ написано, что мы не можем допускать дискриминацию по политическому признаку. Миссия ИИХФ – продвигать хоккей во всем мире, и для достижения этой цели мы должны уметь работать со многими странами. Вот почему мы были разочарованы тем, что правительство Латвии призвало ИИХФ передать минскую часть турнира кому-то другому.

Мы еще не подошли к тому моменту, чтобы рассматривать дополнительные меры безопасности, но важно помнить, что политическая ситуация является одной из двух основных проблем, связанных с чемпионатом мира 2021 года. Вторая – это коронавирус.

ИИХФ в настоящее время консультируется с несколькими внешними организациями, имеющими большой опыт в области политики, медицины, безопасности при проведении мероприятий и управления рисками. Это делается для выявления и оценки любых потенциальных рисков для игроков, персонала и зрителей, планирующих посетить чемпионат мира-2021», – сказал Фазель.

Специалист отметил, что турнир может быть перенесен, если безопасность болельщиков, игроков и персонала окажется под серьезной угрозой. Он также признал, что в Латвии есть еще одна арена, которая отвечает требованиям ИИХФ.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Светлана Тихановская: «ЧМ-2021 невозможен, пока в Беларуси не остановлено насилие»