«Боруссия» считает, что «Зенит» сделал аккредитации фанатам для прохода на стадион. Немцы пожалуются в УЕФА

«Боруссия» хочет подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам матча 2-го тура группового этапа (2:0).

Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, представители дортмундского клуба узнали, что на игре присутствовали фанаты сине-бело-голубых.

Из-за растущего числа зараженных коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия региональное министерство здравоохранения запретило болельщикам присутствовать на стадионе. Туда могли быть допущены лишь делегации команд, журналисты, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал.

Однако в интернете появились фотографии болельщиков «Зенита», присутствовавших на трибунах стадиона .

На одном из снимков видно мужчину в футболке с надписью «Music Hall», он стоял в месте, отведенном для представителей прессы. На другой фотографии видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью на русском языке.

Music Hall – это одна из зенитовских фан-группировок.

В убеждены, что болельщики не пробрались на стадион тайком. В немецком клубе полагают, что петербуржцы изготовили аккредитации для ограниченного числа собственных болельщиков.

Сейчас «Боруссия» проводит проверку. Клуб, на стадионе которого проходила игра, не несет ответственности за доступ посторонних на матчи еврокубков. Все аккредитации подтверждает УЕФА. У «Боруссии» даже нет списка людей, находившихся на стадионе вчерашним вечером.

Немецкий клуб направил запрос в и ожидает ответа.

«Зенит» запутался, как строить атаки: у Дзюбы ничего не получалось, но и без него не лучше

«Зенит» тонет в ЛЧ – 0 ударов в створ «Дортмунда». Семак даже убрал Дзюбу в перерыве