Евролига. ЦСКА принимает «Валенсию», «Реал» против «Баварии» и другие матчи

В четверг, 29 октября, проходят четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА пытается прервать серию из двух поражений во встрече с испанской «Валенсией».

Мадридский «Реал» примет мюнхенскую «Баварию», которая одержала четыре победы подряд.

Регулярный чемпионат

6-й тур

Положение команд: Бавария Германия – 4-1, Жальгирис Литва – 4-1, Барселона Испания – 4-1, Валенсия Испания – 3-1, Милан Италия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, ЦСКА Россия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Израиль – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Реал Испания – 1-4, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самые большие зарплаты в Европе: Швед больше не первый, у ЦСКА, «Реала» и «Барселоны» по два игрока в топ-10