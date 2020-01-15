Евролига. ЦСКА принимает «Валенсию», «Реал» против «Баварии» и другие матчи

В четверг, 29 октября, проходят четыре матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Московский ЦСКА пытается прервать серию из двух поражений во встрече с испанской «Валенсией».
Мадридский «Реал» примет мюнхенскую «Баварию», которая одержала четыре победы подряд.
Регулярный чемпионат
6-й тур
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Хиллиард (12), Шенгелия (9), Хэкетт (6), Курбанов (2), Милутинов (1 + 8 подборов) – старт; Джеймс (17), Клайберн (4), Антонов (3), Фойгтманн (3), Стрелниекс (2).
- Валенсия Баскет
- Лабери (10), Дублевич (7), Маринкович (5), ван Россом (3), Puerto Guaita (2) – старт; Прадилья (7), Калинич (6), Препелич (5), Вивес (3), Херманнссон (2), Уильямс (2), Тоби (2).
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Лайти (14), Каюди (13), Фалль (7), Нуа (3), Стразель (2) – старт; Лакомб (10), Ябуселе (10), Ndjock (1), Хэйс (0).
- Дата проведения
- 29 октября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Бавария Германия – 4-1, Жальгирис Литва – 4-1, Барселона Испания – 4-1, Валенсия Испания – 3-1, Милан Италия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, ЦСКА Россия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Израиль – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Реал Испания – 1-4, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Самые большие зарплаты в Европе: Швед больше не первый, у ЦСКА, «Реала» и «Барселоны» по два игрока в топ-10