Стилист «Ледникового периода» о критике нарядов Загитовой: «Думаете, люди довольны тем, что надевает Леди Гага или Мадонна? Конечно, нет»

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Стилист телепроекта «Ледниковый период» Александр Шевчук ответил зрителям, которые критикуют образы Алины Загитовой – ведущей шоу в этом сезоне.

– Очень много недовольных людей, которые говорят, что наряды не очень модные, не идут в ногу со временем.

– Хочу поправить зрителей и напомнить о том, что существует понятие картинки. Хорошо ли будет выглядеть образ для картинки Первого канала, для картинки данного проекта. И потом уже говорим о том, идет ей или нет. Может, это она так решила, ей так нравится.

Почему люди судят о том, хорошо или плохо. Окончательное слово всегда за Алиной. Она утверждает свои образы. Мы все решаем вместе, но я отвечаю за картинку. Я не могу допустить, чтобы картинка была плохая, чтобы кто-то блестел, у кого-то были плохо уложены волосы.

Когда телевидение перешло на high-definition (видео высокой четкости), мы, конечно, стали использовать и праймеры, и тональный крем, и спреи, которые не склеивают волосы, а делают так, что они смотрятся живыми, естественными. Мы все это учитываем. Мы делаем картинку.

– Как осуществляется подбор наряда для ведущей?

– Сейчас чуть-чуть по-другому, не так, как раньше. Мы все живем во времена пандемии. Очень многие бутики и шоурумы закрыты, процесс отбора, привоза и просмотра чуть-чуть усложнился. Не все для нас досягаемо сейчас. От этого, конечно, не сказать что страдает эфир, но приходится что-то чем-то заменять.

Мы привозим вещи в гримерку «Лужников», примеряем. Какие-то варианты утверждаем, их смотрят дальше. Конечно же, если Алине это нравится, если она чувствует себя комфортно, то она идет и снимается в этом.

– Для меня слишком много блесток. На голове перо, платье блестит.

– А почему нет?

– Это же немодно.

– А кто сказал, что такое модно? Понятие моды настолько абстрактно. Сейчас никто не может сказать, что модно, что немодно.

Сейчас модно все. И чем это необычнее, тем это интереснее. Даже самые плохие эмоции – это эмоции. Неужели хочется, чтобы у людей не было эмоций?

– Лучше же, когда эти эмоции положительные.

– А положительных эмоций никогда не будет. Люди всегда будут чем-то недовольны. Вы думаете, люди довольны тем, что надевает Леди Гага, Мадонна? Конечно же, нет.

– У них такой образ, экстравагантный.

– А почему у Алины такого образа быть не может? Она как раз создает такой образ на экране. Образ экстравагантной фигуристки.

– Еще есть впечатление, что она смотрится пухлее. Что-то хочется поменять.

– Иногда, может быть. Иногда нет. Опять же: зависит от съемки, от камеры, от света.

Думаю, это ваше субъективное мнение, но мы подумаем на эту тему, примем к сведению. Сейчас я еще более тщательно посмотрю. Думаю, будем пробовать радовать зрителей, чтобы им это нравилось.

– Самое главное, мы поняли, что самой Алине это нравится, ей в этом комфортно.

– Это самое главное, потому что они должны говорить текст, выдавать эмоцию, харизму, чтобы этот эфир был комфортным, интересным для зрителей, – сказал Шевчук.

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