«Зенит» не взял Денисова на работу тренером академии

Бывший полузащитник «Зенита» хотел устроиться в клуб на работу, но не смог этого сделать.

Телеграм-канал «Рашен Football» сообщил, что 36-летний экс-футболист мог стать тренером академии клуба из Санкт-Петербурга, однако ему отказал исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.

Источники «РБ-Спорт» подтвердили эту информацию. Утверждается, что в сентябре у Денисова состоялся разговор с менеджером сине-бело-голубых. По неизвестным причинам клуб не стал брать Игоря на работу, несмотря на то, что он был готов пойти ассистентом в команду любого из возрастов.

Это стало сюрпризом для бывшего футболиста «Зенита», если учесть, что два года назад другого экс-хавбека клуба Андрея Аршавина назначили ассистентом тренера в одну из команд академии. Непосредственные обязанности он исполнял редко, но сейчас возможно его назначение спортивным директором «Зенита».

Гендиректор участия в переговорах с Денисовым не принимал.

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год и провел 355 матчей.