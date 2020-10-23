«Ахмат» уволил сотрудника, избившего судью в Грозном. КДК на 3 года отстранил его от футбола

Сотрудника службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, избивший судью на матче молодежных команд со «Спартаком» (0:0), уволен из грозненского клуба.

«Спасибо за новость, его вообще уволили из клуба, хотя он был абсолютно ни при чем. Он просто разнимал людей. Этот судья вышел чистым из воды, а невиновный человек ушел с работы.

Судья просто показал красную карточку за то, что он вышел на поле, а на поле он вышел для того, чтобы разнимать людей, а клуб решил его уволить», – рассказал , отец Сайда-Хусейна и советник .

Ранее КДК РФС запретил Аханову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на протяжении трех лет.

В Грозном избили судью прямо на поле: били в пах и по ногам после матча с молодежкой «Спартака». «Ахмат» отрицает и извиняется