Крыховяк мог перейти в «Зенит» летом. У него был конфликт с Николичем (Eurosport)

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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк мог сменить клуб в летнее трансферное окно.

По данным Eurosport, летом у поляка произошел конфликт с главным тренером московского клуба Марко Николичем, после которого футболист отказался выходить на поле в игре с «Зенитом» (0:0).

Тогда «Локомотив» объяснил отсутствие игрока воспалением икроножной мышцы, но уже через четыре дня он провел 90 минут за сборную против Нидерландов.

По информации источника, «Зенит» обратился в «Локомотив» в самом конце периода осуществления внутрироссийских сделок. Из-за нехватки времени шансов провернуть трансфер практически не было, даже при желании самого игрока.

В итоге Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы, а затем стороны примут решение о продолжении сотрудничества.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и дважды забил.

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