КДК отменил красную карточку Еременко. Он сможет сыграть со «Спартаком»

КДК РФС принял решение отменить красную карточку, которую арбитр Василий Казарцев показал хавбеку «Ростова» в матче 12-го тура против «Химок» (0:2).

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче 12 тура чемпионата России по футболу между командами – , который состоялся 25 октября 2020 года, отменить ошибочно примененное удаление футболисту Еременко Роману», – сказано в сообщении РФС.

Таким образом, Еременко сможет сыграть против в 13-м туре РПЛ.

На 70-й минуте Еременко был удален за удар хавбека подмосковной команды Илью Кухарчука шипами в область паха. Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение судьи Василия Казарцева об удалении ошибочным.