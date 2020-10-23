ЦСКА одержал 1 победу в 8 последних матчах Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью с загребским (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб одержал лишь одну победу в восьми последних матчах турнира – над «Эспаньолом» (1:0) в декабре 2019 года.

До этого в еврокубках ЦСКА выигрывал на выезде у «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов в декабре 2018 года.

Также команда Виктора Гончаренко трижды проиграла и четырежды сыграла вничью на этом отрезке.

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1).

В следующем туре армейцы встретятся с «Фейеноордом» 5 ноября.