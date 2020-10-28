Зверев об обвинениях в домашнем насилии: «Это неправда. Не знаю, почему Ольга сейчас их выдвигает»

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Седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал заявления своих бывших девушек.

Бренда Патеа объявила, что ждет от него ребенка, а Ольга Шарыпова обвинила Зверева в домашнем насилии.

«Последние несколько дней получились для меня довольно сложными. В 23 года я стану отцом, и я очень рад, что у меня будет ребенок.

Хотя мы с Брендой больше не вместе, у нас хорошие отношения, и я буду исполнять обязанности отца. Вместе мы позаботимся о маленьком человеке, который скоро вырастет.

Но я не хочу больше публично говорить на эту личную тему. Уверен, мы с Брендой справимся и без участия медиа.

Еще были необоснованные обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой, которые я сегодня прочитал. Из-за них мне очень грустно. Мы с ней знакомы с детства, вместе многое пережили.

Мне очень жаль, что она делает подобные заявления, потому что ее обвинения – попросту неправда. У нас были отношения, но они давно закончились. Я не знаю, почему Ольга сейчас выдвигает такие обвинения.

Очень надеюсь, что мы найдем возможность разобраться и это произойдет ответственно и уважительно».

Зверева обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка рассказала, что он бил ее головой об стену и душил

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