«Зенит» и «Краснодар» разбиты в ЛЧ, «Барса» обыграла «Юве», ЭСК признала ошибки судьи в пользу «Спартака» и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Боруссии» (0:2) и идет последним в группе: два поражения, ноль очков. Ни одного удара в створ ворот дортмундцев, к слову. Зато Семак осмелился в перерыве заменить Дзюбу, безголевая серия которого насчитывает восемь матчей и 567 минут. «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге», и эти команды пока лидируют в группе F, набрав по четыре очка.

2. «Краснодару» тоже пришлось туго в Лиге чемпионов в среду. Крупное поражение от «Челси» – 0:4. Можно сказать, что разгром начался с ошибки Сафонова. Российские клубы проиграли все матчи в ЛЧ на неделе и все три домашних матча в группах этой осенью.

3. Если окинуть взором Европу в целом, то «Ювентус» проиграл «Барселоне», «МЮ» забил пять мячей «Лейпцигу», «ПСЖ» победил «Истанбул». Рэшфорд сделал хет-трик, выйдя на замену. Неймар получил травму и плакал. Месси в очередной раз забил с пенальти, в этом сезоне у него только так. На счету Мораты три гола из офсайда в одной игре.

4. ЭСК РФС признала, что судья Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в игре с «Краснодаром». Этот вердикт подтвержден. Видимо, Безбородов и Левников какое-то время судить не будут. Вилкову тоже грозит наказание, но уже по итогам матча «Краснодар» – «Рубин». Также ЭСК признала, что Казарцев ошибочно удалил Еременко в игре «Ростова» с «Химками».

5. В КХЛ «Куньлунь» обыграл СКА впервые в истории. «Авангард» уступил «Динамо», «Автомобилист» взял верх над «Локомотивом», прервав серию из девяти побед ярославской команды.

6. Овечкин возглавил рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами, Гусев – 17-й.

7. Тедеско не будет обсуждать со «Спартаком» новый контракт до зимней паузы в РПЛ.

8. Инстаграм заблокировал аккаунт команды Тутберидзе.

9. В среду сообщалось, что бывший тренер женской сборной России по гандболу 65-летний Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом. Впрочем, сам он опроверг эту информацию.

10. Дортмундская «Боруссия» интересуется дриблером из «Рубина» Кварацхелией. Как думаете, стоит Хвиче уезжать в Бундеслигу?

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